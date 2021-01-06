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EVREŞE BELEDİYESİ’NDEN REKOR ZAM

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Beldesi’nde AK Partili Evreşe Belediyesi en düşük asgari ücreti 3.475 TL olarak belirledi.
Evreşe Belediye Başkanı AK Partili Ali Kamil Soyuak, kararı sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:
“2021 yılında Evreşe Belediyesinde en düşük İşçi maaşımız, 3.475 TL olarak güncellenmiştir.Bütün çalışanlarıma Teşekkür eder,sağlıklı günler dilerim.”ifadelerine yer verdi.Haber:Ali GEZER

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