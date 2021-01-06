Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT kuyruğu ilçemizde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu.

İlçemizde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Korona virüs nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile ilçemizde PTT önünde metrelerce insan kuyruğu oluştu. Memurların ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen kuyrukta sosyal mesafe hiçe sayıldı. Kuyrukta bekleyenler arasında tartışmalar yaşandı. Haber: Seda Liman Zengin