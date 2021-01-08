ÖZACAR “2022 YILINDA DOĞALGAZ ÇALIŞMALARINA BAŞLANIYOR..!”

Gelibolu Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısını dün yaptı.Toplantı açılış, yoklama, saygı duruşu ile başladı.Özacar toplantıya başlamadan önce geçen meclis toplantısının gündem konusu olan Güneyli Köyü’nün Gelibolu Belediyesi mücavir alanından çıkması konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu.

Güneyli Köyü Muhtarlığının Gelibolu Belediyesi’nin Güneyli Sahilinin çöplerinin toplanılmaması , çöplerin Güneyli Köyü Güzelleştirme Derneği tarafından toplanıldığı konusunda bir idda ortaya koymuştu.Bu iddia üzerine Özacar’a Güneyli Köyü Güzelleştirme Derneği’nden bir yazı geldi.Yazıda “Derneğimizin sahil çöplerini toplamasına dair ekipman ve araçlar bulunmamaktadır.Güneyli Köyü sahili Gelibolu Belediyesi tarafından çöpleri toplanmıştır.”konulu bir yazı gönderildiğini belgelerle açıkladı.

Diğer bir konu ise Gelibolu feribot iskelesi rıhtım yapımı ihalesiyle ilgili açıklamaydı.Özacar 2022 yılında bu çalışmaların başlanacağı konusunda bilgi verdi.

Son konu ise Gelibolu’nun en büyük sorunu olan Doğalgaz konusuydu.Özacar doğalgazın 2022 yılında çalışmaların başlanacağı konusunda Gelibolu halkına müjdeyi verdi.

Kulaktan dolma bilgilerin doğru olmadığına,ve bu yanlış bilgilerin önüne geçmenin doğru olacağına, bilgi ve belgelerle konuşulması gerektiğine dair uyarıda bulundu ve 2013 yılında İl Özel İdareye Ziraat Bankası Kordon Şubesi’ne yapılacak elektirik abonelerinin ödemeleri konusunda açıklamalarda bulundu.Bu bilgilerin doğru olmadığına gerekli bilgilerin ,(merak eden vatandaşların )belgelerle birlikte Gelibolu Belediyesi’nden öğrenmeleri konusunda ricada bulundu.

Özacar 2013 yılından 2019 yılına kadar AKSA Doğalgaz ile olan alınan kararları açıkladı.Bu kararlarda “Doğalgaz alt yapı yatırımının bulunmadığını “bildirdi.Bu alınan kararın açıklamasınıda şu şekilde yaptı; “Evreşe’den geçen doğalgaz boru hattının 32 km.olduğunu BOTAŞ’ın aldığı kararda 40 km., 40 km nin altındakiler şirketlere dahil olduğunu bunu da AKSA Doğalgaz’a verdiklerini belirtti.Ocak ayı içinde kendi aralarında protokol imzalanıp 2022 yılında da bölgemize doğalgaz çalışmalarının başlanacağının müjdesini verdi.Doğalgaz’ın Evreşe’den Gelibolu’ya kadar ortak getirileceği konusunda müjeyi verdi.

Gündemin 3. maddesi denetim komisyon raporunun oy birliği ile kabul edilmesiydi. Denetim Komisyonuna Mustafa Çoban, Engin Balcı,Kemal Tarım , Av.Koray Akkuş oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.ve 5.maddesi 2021 yılı fazla mesai ücretleri konusunun oy birliği ile kabul edilmesiydi.

Gündemin 6.maddesi meclis huzur haklarının belirlenmesi konusuydu.

Gündemin 7. maddesi sözleşmeli personelin çalıştırılması veücretlerin belirlenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8 maddesi sözleşmeli personelin istihdamı konusuydu.

Gündemin 9 maddesi Gelibolu Belediyesi dükkanlarında kiracı olan esnaflardan pandemi süresi boyunca kira bedelinin alınmamasıydı.

Gündemin 10. maddesi ticari taksi ve durak yönetmeliğiydi

Şubat ayı meclis toplantısı 4 Şubat 2021 perşembe günü saat 15:00’te yapılacağı oy birliği ile kabul edildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN