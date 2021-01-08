İç Kurtlar CHP’ye Yeter..!

CHP’de, son yıllarda üst düzey yöneticilerin büyük bir kısmının bürokrasiden gelme kişilerden oluştuğunu görüyoruz.

1970’li yılların siyasetinden çok farklı bir tarz arz ettiklerinden , 20 yıldır seçim üstüne seçim kaybetlerine rağmende; nerde hata yaptıklarını hala anlayamamış olmalarının farkında değiller.

CHP, 1950 öncesinin aristokrat kafasıyla 40 yılı tamamladı.1970 sonrası Ecevet’in estirdiği halkçı rüzgarı,1980 ihtilali ile kesilince, 1990’na kadar kendine gelemedi.

Askeri ihtilallere sahip çıkmadığını söylese de 1960 sonrası merhum İnönü’nün, merhum Menderes ve arkadaşlarının asılmasını önlemeye çalışması için sarf ettiği gayrete rağmen, 1960 ihtilalinden medet uman, onu sahiplenen tavır ve söylemlerde bulunan, taşra aristokratları yüzünden halkın teveccühünü alamadı.

1961 seçimlerinde 1nci parti olsada merhum Gümüş Palanın Adalet Partisi ile ortak ancak iktidara gelebildi.

1965 seçimlerinin de ve 1969 da Adalet Partisi tek başına iktidarı yine bu kendini beğenmiş, halktan uzak,aristokrat kafalar yüzünden iktidar olamadı.

1973 seçimlerininde, merhım İnönü’nün ve arkasındaki Anadolu ağalarından bir nebze kurtulunca tekrar Milli Selamet Partisiyle koolisyon kurarak ayağa kalktı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı , Ecevit’in liderliği, 80 kurş iken 210 kuruşa çıkan buğday fiyatlarıyla şahlanan Karaoğlan efsanesi yazıldı.

Artık, söylemlerdeğişmişti.CHP’nin içine çöreklenmiş koca göbekli kasaba burjuvaları ile emekli subaylarla, emekli bürokratların CHP sinde gençler vardı.

Ecevit’in sağkolu Köy Enstitüsüleri’nden gelen merhum Mustafa Üstündağ, Karadeniz’in yiğit çocuğu Ali Topuz , Antalyalı Deniz, Çanakkale ‘li İmalettin Elmas , Türkiye’nin 67 ilinden hepsininde yaşları 30-45 yaşları arasında çolukların çocuklarından oluşan çocuğu devlet yatılı okullarda okuyarak yüksek okulları, fakülteleri bitirmiş gençlerden oluşuyordu.

1977 seçimlerinde 210 milletvekili ile iktidar yakalandı.Hükümeti kurmak için sadece 10 kişi lazımdı.Hükümet kuruldu.CHP tek başına iktidardı.Ecevit’in uygulamaları ABD’ninde, AB’ninde hoşuna gitmiyordu.

1974’te başlayan ambargo ağırlaştırılarak, Ecevit sıkıştırılıyordu.Tam bağımsızlık, Kıbrıs’ a çıkıp Yunan- Rum mezarlığıNE son vermek ABD’nin zoruna gidiyordu.

Hükümet kurmak için alınan 10 kişiyi alarak hata yaptı.Ecevit, Muhalefete kalsaydı belki ilk yapılacak seçimde 270 -290 milletvekiliyle gelecekti.

Kibar adamdı Ecevit, yolsuzluk yaptıkları için yargılanan bağımsız bakanları yüzünden istifa etti. Bu olaylar onu çok üzdü.ABD, durmadan ülkede gençler arasında kavgalar çıkartıyordu.

Halkı Devrimci -Ülkücü – Dinci diye ayırdılar.Hergün gençler birbirini öldürüyordu.Süleyman Demirel gençlerin protestolarına;

“Yollar yürümekle aşınmaz!”diyordu.

Emperyalist ABD ‘de, AB ülkeleride ellerini oğuşturuyorlardı.Türkiye’nin uçuruma gideceğini düşünüyor ve hayallerini renklendirerek, halkı bölmeye çalışıyorlardı.

Ülke hızla koosa gidiyordu.YARIN -1980 İhtilali