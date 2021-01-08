MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI BAŞARI BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ; İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu, Ecebey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı, Ecebey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Beyhan Aydoğan, Gelibolu Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Ömer Aydoğan ile birlikte çeşitli okullarda görevli 17 personele,başarılı çalışmaları sebebiyle ‘’Başarı Belgesi’’ takdim etti.

Kaymakam Kılınçkaya” Pandemi ile mücadelede başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum” dedi.

Milli Egitim Personeli de başarı belgesini kendilerine layık gördüğü için Kaymakam Hakan Kılınçkaya ’ya teşekkür ettiler.

Haber: Caner AKŞİT