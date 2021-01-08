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Sokağa Atılan Sekiz Yavrulu Köpeğe Destek Ekipleri Sahip Çıktı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Vatandaşlarca sekiz yavrusu olan köpek sokağa terk edildi. Bunu gören vatandaşlar yavrularının birine sahip çıkmak istedi ama o tek yavruyu da beslenememesi yüzünden geri getirdi.
Sekiz yavruya ve anneye Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü dün Gazi Süleyman Paşa Cami (Büyük Cami) önünde avatandaşlardan teslim alarak barınağa götürdü.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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