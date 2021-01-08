Sokağa Atılan Sekiz Yavrulu Köpeğe Destek Ekipleri Sahip Çıktı

Vatandaşlarca sekiz yavrusu olan köpek sokağa terk edildi. Bunu gören vatandaşlar yavrularının birine sahip çıkmak istedi ama o tek yavruyu da beslenememesi yüzünden geri getirdi.

Sekiz yavruya ve anneye Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü dün Gazi Süleyman Paşa Cami (Büyük Cami) önünde avatandaşlardan teslim alarak barınağa götürdü.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN