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CHP İlçe Örgütünden Gelecek Partisi İlçe Başkanlığına Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri dün Gelecek Partisi İlçe Başkanlığına hayırlıolsun ziyaretinde bulundu.
CHP İlçe örgütü adına Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman’a çiçek takdim edildi.
Pandemiden dolayı açılışı tam anlamıyla yapılamayan Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı ziyarete gele konuklarını sosyal mesafeye uyarak ağırlıyor.
Haber: Ali GEZER

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