Vatandaş Soruyor; “Bunların can güvenliği var mı?”

Bu evleri defalarca da yazsak, vatandaşın yine yazın demesi bitmiyor.Burada aklıma birşey geldi. 1989 ‘da Belediye Başkanı seçilen rahmetli Rami Çakıroğlu o zamanki İmar Komisyonu Başkanı Mustafa Özacar’dan aldığı bilgiler doğrultusunda rahmetli anneme bir yazı göndermişti.Annemin iskan hakkı olan anneannemle dedemin oturduğu evin duvarlarının çatladığını,evde yaşayan kimse bulunmadığını ve buranın önündeki 2.katta giren siyah mermerden Rumlar zamanı yapılmış olan merdivenlerinde oynayan çocuklar için hayati tehlike olduğunu belirterek 15 gün içinde bu evi yıkınız yoksa Belediye tarafından yıkılacak ve yapılan masraf tarafınızdan alınacaktır diyerek bir tebligatta bulunmuşlardı.Rumlardan kalma tarihi bir evdi.Dedem yanımızda kaldığı için anneannemde daha önce öldüğünden 3- 5 senedir boş duran evin yıkılması istenmişti.Dedem yazıyı alıp Rami Abi’ye gittiğinde;

“Bu yazıyı kim yazdı Abi..? Tamam yıkalım ama evin sadece 1/4’ü anamın. Dört tane teyzem bir dayım var.Onlara da neden yazı yazmadınız? dedim.Tapuda adı geçenlerin içinde sadece annen sağ olduğu için ona yazdık ne bileyim ben anlamam Mustafa’ya böyle yazalım dedi yazdık dedi.

Şimdi ben de diyorum ki..;

“Madem can güvenliği söz konusu olunca bunu yıkabiliyorsunuz işte iki üç tahta parçası yerinden çıktı diye can güvenliği var diyorsunuz? Peki bu binaları nasıl yıkamıyorsunuz? Bunlarda can güvenliği yok mu?

Yarın bu binaların 1-2 sinin altında kalacak olan insanların hesabını kim verecek? Bu konunun mutlaka bir çıkar yolu vardır diye iddia ediyorum ama bu çıkar yolu neden kullanmıyorsunuz? ya da yıkmıyorsunuz? Vatandaş olarak bizde okuyucularımız adına size soruyoruz.

Lütfen cevap verirmisiniz!

Haber: Recep YÜZÜAK