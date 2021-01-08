İç Kurtlar CHP’ye Yeter! (2)

Demirel’in kurduğu “milliyetçi hükümet” (Adalet Partisi + MHP + MSP ve Bağımsızlar) sertleşerek bu ayrımcılığı daha da körükledi.

Gençler acımasızca birbirlerinin kafalarına sıkıyorlardı.İlçemizde de malesef 2 genç yaşamını yitirmişti.İktidardaki partilerin arkasındaki hükümet gücü sertleştikçe, kavgalarda keskinleşmeye başladı.

12 Eylül ‘e giden süreç yavaş yavaş ağını örüyordu.İnsanlarda, bu çıkıştan nasıl çıkılacağını düşünüyorlardı.Herkes çocuklarının geleceğinden endişeliydi.

11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan gece, 01:00’de düğmeye basıldı ve ülkede silahlı kuvvetler idareye el koydular.

Bir kere daha askerler yanlış yapmışlardı.Kenan Evren ‘in başkanlığında Kara -Hava – Deniz ve Jandarma genel komutanlarından oluşan KONSEY idareye el koydu.

Millet iradesi rafa kaldırıldı.Parti başkanlarının ikisi Demirel- Ecevit Gelibolu Hamzakoy’a getirilerek gözlem altına alındılar. Merhum Türkeş , Erbakan Ankara’da tutuklandılar.

Konseyin bildirilerine göre, ülkede huzuru güveni yeniden sağlamak adına gelmişlerdi(!) O gece İlçe Başkanı olarak banada yapılan tebligatta 2.Kolordu Komutanı Hüsnü Çelenklerin gönderdiği tebligatta şöyle yazıyordu.

“Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur.İkinci bir emre kadar evinizden ayrılmayınız!”

Gece saat 02:30’da bu yazıyı getiren merkez komutanı Hakkı Albay, şunuda söylüyordu.

“Sizin güvenliğiniz için kapınıza üç asker bırakıyoruz.Sizde dışarıdan size gelebilecek bir harekete karşı(!)”demişti..!

Her zaman hep şunu söyledim.

Kimsenin öldürülmesine emir vermedim ki, beni niye öldürsünler..Bu kötü olaylar başladığı andan itibaren, ozaman Adalet Partisi İl Genel Meclis Üyesi merhum Arif Ersöz ‘le çok iyi arkadaştık.

İl Genel Meclisinde de beraberdik.Tüm Gelibolu kararlarında beraber hareket ederdik.Yatırımlarda parmaklarımız birlikte kalkardı.Birde bir kararımız vardı.

Her cumartesi akşamı bir restaurantta birlikte oturur, bu görüntüyü halka, gençlere verirdik.Ara sıra MSP İlçe Başkanı rahmetli Ahmet Şakar’ı da yanımıza alır, sohbetler eder, güler eğlenirdik.

Bu davranışımızın gençler üzerinde etkili olduğuna inanırdık, doğruyduda.

Beni 12 Eylül saat 13:00’te serbestsiniz diyerek 2inci bir yazıyla saldılar askerleri kapıdan çektiler.Benim ilk işim, kapıdaki Sivaslı bir askerin bana söylediği;

“Abi Demirel ile Ecevit’i Hamzaköy’e getirdiler.Biz buraya gelmeden önce hava alanında güvenlik tedbiri almıştık.Helikopterle getirdiler.Yanlarında 2 bavulları ve karıları vardı” sözlerinin kontrolü ve bilgileri ile resimleri çekip İstanbul’da irtibat kurmak için geniş bir çalışma başlatmıştım, ona serbestçe devam etmek oldu.(Bu konuda da daha önce yazmıştım)

Esas konumuz elbette bunlar değil.Ama bir giriş yaparken bu olayın kısa özetinide geçemiyorsunuz.

Birkaç gün sonra konseyin amacımız dediği; “Barış ve Güven “ kelimeleri yerini tam bir faşist baskı ve işkencelere bıraktı.Hapishaneler dolmaya, sağcısı, solcusu aynı koğuşlarda birbirlerini kırmaya bırakıldı.

İşte askeri darbeler böyledir.Onun için asıl olan demokrasi içinde herşeyi konuşarak, tartışarak halletmek zorundayız.

Ne kimsenin ihtilali akıllara getirmeye , nede kimsenin ima etmeye hakkı yoktur.Demokrasi içinde yaşayan halkın başınızıda, yüzünüde kapayıp kapamamaya ,birilerin işaret etmesine lüzumda yoktur.

İşte,son 10 günün tartışmaları.

Ne alaka kardeşim.Beğenmiyorsan başı bağlı hakimi “Reddi hakim” yaparsın.Bu ülkede senmi sadece demokratsın.Senin ve senin gibilerin kırdıkları döktükleri gaflar Çin’e yol olur.

Herşeye maydanoz olan gazeteciler, hergün TV’lerde birgün hukukçu, birgün diplomat, birgün diyetisyen , başka bir hafta savunduklarını unutup, bir hafta sonra saçmalayan adamlar…

Gelelim 1990’lı yıllara.İhtilalden sonra önce Halkçı Parti, sonra SODEP,en sonda CHP’nin açılımıyla tekrar CHP’li olan sosyal demokratlar…!

Hiç düşündünüzmü Ecevit, tek başına yanına aldığı sıradan sade vatandaşlarla tekrar iktidar olurken , siz neden birinci parti olamadınız ?

DSP, birinci parti olurken siz neden olamıyorsunuz…?

Haa!Şimdi nerde DSP diyebilirsiniz.

Yaa, kardeşim önce Ecevit hastalandı,sonra öldü.

Tamamen bu dünyadan çekilince siz ancak yüzde 20 -22 olabildiniz.

Bu halk önce sizin dilinizden anlamıyor.

Bu halk, sizin iç kavgalarınızdan size güvenmiyor.

Bu halk, kendinden insanları sizin içinizde bulamıyor.

Bu halk Ak Parti’ye 18 yıl verdiyse, bunun bir sebebi olmalıydı.Siz bunu bile göremediniz.

Şimdi, söylem değiştirmeye , şimdi belediye seçimlerinde halkın sokaklarına inmeye, şimdi halkı aramaya başladınız.

İçinizdeki mütegallibelerden kurtulun, kasaba burjuvalarından arının, halk çocuklarını aranıza alın.

İlçe, il yönetimlerinize kadın kotası gibi meslek kotaları koyun.Emekliler partisi değil, herkesin içinde bulunduğu bir parti olun ve onun anladığı sade dille konuşun.

En önemliside, “demokratik hakkı, onun düşüncesi bizi bağlamaz, biz parti olarak böyle düşünmüyoruz”demeniz yetmez..

Bu tür konuşanları bir iki atın ki halk;

“Helal olsun, bak yahu başörtüyle laf sokanı “Tak!” kapının önüne koydular desin.

“Halkımızın aklı gözündedir. O, gördüğüne inanır” Yıllardır söylenenlere baka baka inanmamaya alışmıştır.

CHP’ye dışardan zarar gelmez.Sizin içinizdeki iç kurtlar varken, sizin o herşeyi bilen herşeye maydanoz aristokrat kafalılarınız varken , Karamandaki kahvecinin çocuğundanmı İl Genel Meclis Üyesi, İlçe Başkanı yapacağız..?”diyenlerle,

Parti toplantısına “Mis gibi” koyun keçi kokan çarıklarıyla gelenlere burunlarını tıkayıp,” Kim bu pis herifler” diyen ve CHP’yi 50 yıl yönetenler varken..?size içinizdeki iç kurtlar YETER..!

Yazımıza bir örnekle veda edeyim .CHP 1969 da 19 yıl sonra belediye başkanlığını kazanınca, sosyal demokrat geçinen CHP liler toplanıp 5 ay sonra işçileri kışkırtarak, greve götürerek Gelibolu’yu

7 ay çöplük yaptılar.Durun yahu, 2 sene bari geçsin Iııhhh.! OLMAZ!

İşte kardeşim bu halk, kendinden birşeyler bulduğu insanları onun koyun kokan kokusundan tiksinmeyenleri , evine çat kapı gittiğinde bağdaş kurup oturup eliyle yemek yiyebileni , minikte olsa ona dokunanları seçiyor.

Biraz değil, çok geç kalmadınız mı?

Gözlerinizi patlatarak değil.

Sakin sakin konuşun önce…!

Sürcek…