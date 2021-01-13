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Evreşe Belediyesi’ne Çöp Konteynerları Hibe Edildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Evreşe Beldesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Çöp konteynerleri hibe edildi.Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak “Hibe eden Belediyeler Birliğine ,üzerimizden desteğini esirgemeyen Ak Parti Grup Başkanvekili Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan ‘a,Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ‘na ,Çanakkale Ak Parti İl Başkanı Naim Makas’a Belediyemiz ve Evreşe Belde halkı adına teşekkür ederim.”dedi.
Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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