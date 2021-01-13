Polis ve zabıta birlikte pazarı denetledi

Polis ve zabıta birlikte dün kurulan halk pazarlını denetledi Polis ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleri, pazarlardaki korona virüs tedbirlerini birlikte denetledi.Polis ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleri, pazardaki korona virüs tedbirlerini birlikte denetledi.İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Bu çerçevede çeşitli yerlerde bulunan halk pazarında denetim gerçekleştiren polis ekipleri de, ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleriyle birlikte pazarlardaki maske ve eldiven kullanımı dışında sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazar girişinde vatandaşların sosyal mesafeye uygun şekilde sırayla girmesine yardımcı oldu.Dezenfektan malzemeleriyle hijyen kurallarını da denetleyen ekip,pazara gelen vatandaşlar, tezgahlardaki ürünlere dokunmadan, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişlerini yaptı.

Haber:Hilal GEZER