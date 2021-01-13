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İL GENEL MECLİSİ BAŞKANINDAN KAYMAKAM KILINÇKAYA’YA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren , Kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı makamında ziyaret etti. .Ziyarete İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Rıza Sayın ve Kaymakam Refiki Yasin Gürkan eşilik etti. İlçemiz ile ilgili konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Hakan Kılınçkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.Haber:Caner AKŞİT

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