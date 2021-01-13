TURAN: “HEMŞEHRİLERİMİZİN EMRİNDEYİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Belediyesi’ni ziyaret ederek ilçe ve beldelerin taleplerinin ve çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda belediye başkanları ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyarette Biga, Karabiga ve Gümüşçay için müjdeler açıklayan Turan; “Biga, Karabiga ve Gümüşçay, tarım, hayvancılık ve sanayinin birlikte sürdürülebilirliğine örnek bir bölge. Kadim bir tarihe ve eşsiz bir doğaya sahip önemli merkezlerimiz. İlçe ve beldelerimize en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölgemiz için önemli bir müjdemiz var; Gümüşçay’a Küçük Sanayi Sitesi yapılıyor. 2 yıl önce başlayan bir süreç vardı, girişimlerimizle Bakanlıktan onay çıktı. Küçük Sanayi Sitesi, Gümüşçay Belediyemizin mücavir alanında, yaklaşık 400 dönüm alan üzerine yapılacak. 250 civarında esnafımız yeni işyerlerine geçerek adeta nefes alacak. Bölge ekonomisine değer katacak proje, yaklaşık 5 bin civarında da istihdam sahası açacak.

Bununla birlikte Biga Belediyemizin Halkbank’tan 9 milyon TL kredi talebi çözüldü. Yine Biga için Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin çöp konteyneri talebi karşılandı. Ayrıca Biga Belediyesi’ne temizlik ve çevre düzenlemesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız tarafından 750 bin TL destek verilecek. Yine Bakanlık tarafından Karabiga Belediyemize bir ekskavatör verildi. Biga Devlet Hastanesi’ne CENAL Elektrik Üretim A.Ş. firması ultrason desteği verecek. İÇDAŞ da PCR cihazı kuracak. Biga, Çan ve Yenice’deki hemşehrilerimizin Kovid-19 tahlillerine Biga’da bakılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte hemşehrilerimizin emrindeyiz.” şeklinde konuştu.

Programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, İGM Üyeleri Bülent Korkmaz ve Saim Yılmaz ile İlçe Yöneticileri katıldı.

Toplantının ardından Turan beraberindeki heyetle birlikte, yakın zamanda babasını ve dedesini kaybeden AK Parti Biga İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kotman’a taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi