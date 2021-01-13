Hava Şartları Feribot Kuyruğunu Uzattı

İlçemizde dün etkili olan sağnak yağış ve kuvvetli lodos fırtınası gemi seferlerinin aksamasına neden oldu.Dün Gelibolu – Lapseki Gestai feribotlarının 13:15’e kadar çalışmaması feribot kuyruğunun uzamasına neden oldu.İskeledeki feribot kuyruğu Gelibolu çıkışına kadar uzandı.

LAPSEKİ HATTINDA FERİBOT SEFERLERİ FIRTINA NEDENİYLE AKSADI

İlçemizde lodos fırtınası nedeniyle dün saat 13.15 itibariyle durdurulan Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri, saat 15.00 itibariyle tekrar başladı.

Öte yandan Gelibolu iç limanda bağlı olan bir balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle battı. Batan tekne vinç yardımıyla sudan çıkarıldı Haber: Ali GEZER