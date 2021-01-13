Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

İlçemizde dün etkili olan kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatıdan düşen sac ve tahta parçaları etrafa yayıldı. Bu parçalar vatandaşlarca temizlendi.Rüzgar nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri de yaşandı.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI VERİLMİŞTİ

Ege’de (Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.(12.01.2021)

TRAKYA BÖLGESİ İÇİN UYARI VERİLDİ

Trakya’da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²/12saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²/12saat) olması bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.Meteoroloji’den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarıYağışların Marmara, Ege’nin batı ve kuzey kesimleri, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.Meteoroloji’den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarıSabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.(12.01.2021) Haber: Seda LİMAN ZENGİN