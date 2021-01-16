İşsever’den Gelibolu Belediyesi’ne Teşekkür

Gelibolu Şöforler Odası Başkanı Ömür İşsever ticari araçları ve şehiriçi minibüslerinin dezenfektanlarla ilaçlaması nedeniyle Gelibolu Belediyesi’ne teşekkür etti.

İşsever; “ 2020 Mart ayından bu tarafa Belediyemiz öncülünde yaptığımız dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyoruz. Halkımızın hijyenik koşullarda daha güvenli yolculuk yapmaları için çalışmalarımız pandemi süresince devam edecek. Emeği geçen herkese üyelerim adına teşekkür ederim”dedi.

Haber: Ali GEZER