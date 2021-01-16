CHP ‘li Ceylan’ın Ziyareti

İlçemize çok sık gelmesine rağmen, gazetemizin kapısını ilk defa açan CHP Çanakkale Milletvekili Ceylan’ın ziyareti şaşırttı.

İlçemizdeki STK’ları dolaşırken uğrayan (!) CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 30 aya yakın bir zamandır ilçemizde de 20 den fazla gelmişti.

CHP Milletvekili Ceylan Biga’lı olup,halen TBMM’de Milli Savunma Komisyon Üyesi, olarakta görev yapıyor.

Ziyaretine teşekkür ederek, CHP’deki çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Haber: Recep YÜZÜAK