Covid-19’a Savaş Başladı

İlçemizde ilk gün 60 Sağlık çalışanı aşılandı.Covid-19’la mücadeleye; tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de, ilk aşılar sağlık çalışanlarımıza yapılmaya başlandı.

Hastanenin ek binasında hazırlanan 4 aşı odasına sabahın ilk mesaisinde gelen ile ana binada çalışan doktor, hemşire ve sağlık hizmetleri oldu.

Hazırlanan 4 adet aşı odasında gün içinde ortalama 70-80 kişinin aşılanacağı, saat 17:00’den sonrada ana binadaki 10 aşı odasında, aşılamalara saat 24:00’e kadar devam edileceğini söyleyen Başhekim Yardımcısı Dr.Ömer Faruk Mutan;

“Sağlık çalışanlarının aşılamaları ile 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılarının tamamlanmasının ardından 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın aşılarına başlayacağız.”dedi.

Bu konuda yapılacak çalışmaların, telefonlara gelecek mesajlarla halkımıza bildirileceğini söyleyen Başhekim Yardımcısı Dr.Ömer Faruk Mutan; “Halkımızın bu konudaki tüm bilgileri almaları konusunda bizlerde yardımcı olacağız, kimse telaş etmesin, bu Covid-19 belasından inşallah kurtulacağız.” dedi.(Özel Haber)

Haber: Recep YÜZÜAK