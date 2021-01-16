Altunay’dan Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

İlçemiz Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Tamer Altunay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi alarak, covid-19 pandemi dönemindeki zorluklarımızı bildiğini söyleyerek;

“Büyük Zafer, Gelibolu’nun nabzıdır.Yıllardır ilçemizdeki sorunları dile getirerek, yayın yoluyla yaptığı değerli hizmetleri yatsınamaz.Bizimde, her türlü sorunlarımıza sahip çıkan Büyük Zafer’e 64.üncü yaşında daha uzun yıllar yaşaması için her daim desteğe hazırız..!”dedi.

“Gazetelerin çok zor koşullarda bu dönemde verdikleri hizmeti önemsiyoruz, diyen Altunay, “Her sabah saat en geç 08:00’de elimizde olan Büyük Zafer’in tiryakisi olmak bambaşka bir zevktir,diyor.

Arkadaşlarımızlada telefonla konuşarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutlayan Altunay, “Covit- 19 tedbirlerinde evlerinden çalışan sizlere teşekkür ediyorum, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.”dedi.Haber : Caner AKŞİT