İki Yıldır İş Bulamayan Genç Bunalıma Girdi İkna Sırasında Kazayla Yaralandı

Cuma günü ilçemiz Kaleburcu yanındaki oturma bankalarının yanına gelen bir genç, elindeki silahı göğsüne dayararak;

“2 Yıldır işsizim, iş bulamıyorum ben ille yasal olmayan işler mi yapayım?, bugüne kadar namusumla, dürüst yaşadım, dürüst yaşayanlara iş yok mu? Dürüstçe bir iş bulamıyorum” diyerek kendi kendine konuşmaya başlayınca yoldan geçenlerin durumu polise bildirmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri hızla gencin bulunduğu bölgeyi boşaltarak, tedbirler aldılar.

Tedbirlerin ardından polisler ve polis amirleri kendisini ikna çalışmalarına başladılar.Bir saat süren ikna çabaları boşa çıkınca baş komiser, Emniyet Müdürü ve daha sonra Kaymakam gencin yanına kadar giderek bir kaza çıkmaması için yalvararak uğraşırlarken, yakınındaki bulunan kardeşinin yanına sokularak “annemi üzme, bizi üzme bırak abi” gibi yalvarışları sırasında çevresindeki Emniyet güçlerinin de anlayamadığı bir kaza meydana geldi.Gencin elindeki kuru sıkıdan bozma silah birden patladı.Omuz boşluğundan yaralanan genç,yere yığıldı.

Olay yerinde polisin beklettiği ambulansta bulunan görevliler derhal ilk müdahaleyi yaparak,devlet hastanesine yaralıyı götürdüler.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da kendisini Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Ameliyata alınan gencin, durumunda önemli bir gelişme olmadığı, yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Olayın hemen öncesinde Kaymakam Kılınçkaya’nın kendisine iş sözü verdiği sırada A.K’nin tam ikna edilmesine an kalmışken kazanın meydana gelmesi gencin yaşamına az daha mani olacaktı.Haber: Recep YÜZÜAK