Spor tesislerinin inşaatına başlanıyor

İlçemizde bulunan eski spor salonunun yıkılmasının ardından yerine inşa edilecek tesisler için yer tespiti yapıldı.

İnşaat çalışmalarının başlayacağı alanda çalışacak işçilerin kalacağı konteynerler alana yerleştirildi. Konteynerler için elektrik tesisatı çalışması sürüyor.

Ay sonuna kadar inşaata başlanacak bölgede spor salonu, ardından yüzme havuzu ve okçuluk alanı yapılacak.

Spor tesislerinin 10 aylık çalışma sonunda 2021 yılının ekim ayında tamamlanması hedefleniyor. Haber:Ali GEZER