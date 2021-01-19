MEHMET UĞUR YAVUZ’DAN KAYMAKAM KILINÇKAYA’YA ZİYARET

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Mehmet Uğur Yavuz, ilçemizde yaptığı özel firma ziyaretleri kapsamında ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaları görüşmek üzere Kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Bakanlık kararıyla Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Uğur Yavuz’a hayırlı olsun dileğinde bulundu ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, kurumlar arasında işbirliği yapılmasında mutabakata varılırken Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Vekili Mehmet Uğur Yavuz Kurum olarak ilçemizde gelişen sektörler, İŞKUR faaliyetleri ve istihdamı arttıracak işbirlikleri hakkında her zaman hazır olduklarını belirtti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN