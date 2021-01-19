AK PARTİ 7.OLAĞAN İL KONGRESİ 20 OCAK’TA

AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, 7. Olağan İl Kongresi’ni 20 Ocak 2021 Çarşamba günü gerçekleştireceklerini ifade etti.Kongre ile düşüncelerini paylaşan Sürücü;”Gelibolu Ak Parti İlçe Başkanlığı ve Yöntimi olarak 20 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan 7.Olağan il kongresinin heyecanını yaşıyoruz.Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça vurguladığı aifadesiyle; “Kökü mazide,gözü atide”bir harekettir.Kendini oluşturan ve geçmişten gelen değerleri kaybetmeyen,onlara sahip çıkan ve o değerler doğrultusunda geleceği planlayan, gelişmeyi hedefleyen değerlerinden ve hedeflerinden sapmayan “Milletin Partisidir”Kongremizi milli birlik , beraberlik ve halka hizmet şuuruyla ve coşkuyla gerçekleştireceğiz.”dedi. Haber: Caner AKŞİT