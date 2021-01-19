TÜRKİYE 2 ALTIN 2 GÜMÜŞ 4 BRONZ 8 MADALYA KAZANDI TÜRKİYE TAKIM ŞAMPİYONU OLDU..

İki takım halinde hem Fransa hem de Hırvatistan’da ki turnuvalarda boy gösteren Grekoromen milli takımlarımız iki şampiyonluk birden kazandı.

Fransa’da ki turnuvada 14 madalya kazanarak şampiyon olan güreşçiler Zagrep’te düzenlenen turnuvada da 8 madalya kazanarak şampiyon oldular.

Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te düzenlenen Uluslararası Zagrep Open Grekoromen Güreş Turnuvasında Güreşçiler Furkan Bayrak ve Osman Yıldırım Altın, Ahmet Uyar ve Ahmet Yılmaz Gümüş, Muhammed Hamza Bakır, Hacı Karakuş, Ali Cengiz ve Doğan Göktaş Bronz madalya kazandılar.

Türkiye böylece turnuvada takım olarak da Şampiyon oldu.

77 kg Furkan Bayrak İsviçreli Alman Hırvat ve finalde de İsveçli Lukas Ahlgren’i (5-3) yenerek Altın Madalya kazandı.

130 kg Osman Yıldırım Finli Maenpaa’yı Hamza Bakır ve Dünya Şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi’yi yenerek finale yükseldi Finalde Ukraynalı rakibini de hükmen yenerek Altın Madalya kazandı

60 kg Ahmet Uyar İsveçli Fazlıja ve Litvanyalı Petrevicius”u yendi finalde Özbek rakibine yenilince Gümüş madalyada kaldı.

72 kg Ahmet Yılmaz İsviçreli Polonyalı ve Alman rakiplerini yendi Finalde Ukraynalı Parviz Nasibov’a (3-2) yenilince Gümüş madalyada kaldı.

130 kg Muhammed Hamza Bakır İtalyan Finli ve Estonyalı Heiki Nabi’yi (2-0) yenerek Bronz Madalya kazandı.

67 kg Hacı Karakuş Moldovalı Valentin Petic’i Finli Mattil’i ve Enes Başar’ı (10-7) yenerek Bronz Madalya kazandı

87 kg Ali Cengiz ABD’li rakibi Joe Rau’yu (6-0) yenerek Bronz Madalya kazandı.

Doğan Göktaş da Finlandiyalı Vili Ropponen’i (7-0) yenerek Bronz Madalyanın sahibi oldu.

Türkiye zorlu turnuvada

2 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz madalya olmak üzere

toplamda 8 madalyanın sahibi oldu. Milliler topladıkları 122 puanla takım halinde şampiyon olurken, İsveç 108 puanla ikinci, Ukrayna 95 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grekoromen güreş milli takımımız geçtğimiz gün sona eren diğer bir turnuva olan Fransa Henri Deglane Grand Prix Turnuvasında da 6 Altın, 4 Gümüş, 4 Bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu. Böylece Türkiye Grekoromen güreş milli takım günü çifte şampiyonluk ile tamamlamış oldu.Haber: Ali GEZER