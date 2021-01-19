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Sabiha Öğretmen sevenlerini üzdü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklama da;“Işıklar içinde uyu Sabiha Öğretmen…
Gelibolu 75. yıl Cumhuriyetİlkokulu Sınıf Öğretmeni Sabiha Çağıl ebediyete intikal etmiştir. Egitim camiası bu acı kaybı için üzgün. Emeklerin, unutulmayacak.Gelibolu 75. yıl Cumhuriyetİlkokulu Sınıf Öğretmeni Sabiha Çağıl ebediyete intikal etmiştir. Egitim camiası bu acı kaybı için üzgün. Emeklerin, unutulmayacak Sabiha öğretmen , öğrencilerinin ve tüm sevenlerinin gönlünde sevgi dolu gülümsemen ile yaşayacaksın..
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, “Öğretmenimize Allah’tan rahmet geride kalanlara başsağlığı diliyorum” diyerek derin üzüntüsünü dile getirdi.
Öğretmen Çağıl’ın cenazesi dün ikindi namazının ardından Bozcaada’dan kaldırıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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