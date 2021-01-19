Psiko- Teknik Belgenizi Aldınız mı?

Psikoteknik belgesi almayan sürücülerin çalıştığı kuruma büyük cezalar geliyor.

Tüm ticari araçlarda sürücülük yapan şoförler ile bu sürücülerin çalıştığı kurumlar eğer psikoteknik belgesi olmayan sürücüler çalıştırdıkları takdirde şubat ayından itibaren büyük cezalarla karşılaşacaklar.

Son gün olarak ilan edilen ve daha sonra 1 ay uzatılan psikoteknik belgesi alımları bulunmayan sürücülere ilk seferinde 429 TL,sürücüleri çalıştıran kurumlara 1.083 TL ceza kesilen ikinci sefer yakalandığında sürücülerin ve sürücüleri çalıştıran kurumların cezaları 3 katına çıkarken sürücü belgelerine de 6 ay el koyulacak.Ticari araç kullanan tüm sürücüler Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34/E maddesine istinaden ticari araç kullanan sürücüler bu önümüzdeki 3 ay içinde aldıkları takdirde bu belgeyi 5 yıl kullanabilecekler. 3 aydan sonra alanlar ise ancak 2 yıl kullanabilecek.

Aday sürücülüğü iptal edilenler, alkolden ehliyetine el koyulan sürücüler, hız sınırı ihlalinden ehliyetine el koyulan sürücüler e 100 caze puanınden ehliyetine el koyulan sürücüler ile kırmızı ışık ihlalinden ehliyetine el koyulan sürücüler mutlak süretle psikoteknik raporu almak zorundadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20. maddesine istinaden 2 veya daha fazla kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler psikoteknik raporu almak zorundadır.

Psikoteknik belgesi alacağınız yerin mutlaka Sağlık Bakanlığı Yetkili Merkez olmasına dikkat ediniz.

Bu konuda Çanakkale’de açılan ve bir tanesi de Gelibolulu hemşerimizin yürüttüğü Çanakkale Merkez Psikoteknik Değerlendirme Merkezi’ne veya diğer merkezlerine mutlaka uğramak zorundasınız.Son kez uyarıla İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.Haber : Recep YÜZÜAK