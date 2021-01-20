Simit ve Poğaça Fırınlarına Ceza Yağdı(!)

İlçemizde mevcut 20 tane simitve poğaça fırınına yapıln gramaj kontrolünde sadece 3’ü sınıfı geçti. Diğer tüm fırınlarda 100 gr. olması gereken poğaça ve simitler 70 ile 80 gr.arasındaydı.

Bu durum kontrol ekiplerini de şaşırttı fırıncılar kendilerine;

“Bugüne kadar kimse bizi kontrol etmiyordu.(!) diye savunurken zabıtalarda şaşırdı kaldı.

Gariban vatandaşın sabahları lüks kahvaltısı iki simitten yarım simit götüren simitçiler kendilerini vicdanlarıyla sorgulayacaklarına adeta bizi kimse kontrol etmiyordu”diye kendilerine güldürdüler.Tutulan zabıtlar Çanakkale Tüketici Kurumu’na gönderildi.

İlk seferinde fırıncılara 1000 TL lik bir ceza gelmesi bekleniyor.

Bu konuda Gelibolu Zabıtaları kontrollerini daha sık aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

Haber: Recep YÜZÜAK