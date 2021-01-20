Önce Bozuyorlar Sonra Yapıyorlar(!)

İlçemizden geçen köprü yolu inşaatı nedeniyle büyük tonajlı inşaat kamyonları ve iş makinaları 2 yıldır geçtikleri heryeri yıkıp, döküyorlar.

Bazı köy yolları da bundan nasibini alıyordu.

Başta Fındıklı yolu olmak üzere Kavaklıtepe, Cevizli- Bayırköy yıolları 2 yıldır köylülerin devamlı şikayetlerine neden oluyordu ama zengin mütaahhitler firmaları kırıp, döktükleri yollarda meydana gelen çukurları da 2 kep.çe stabilize malzeme bile dökmüyorlardı.

Nihayet Cevizli- Bayırköy yolunu yapmaya başladılar.

Fındıklılılar da bize de bize de diye bağırıyorlar.Onların yollarını da taş taşıyan büyük tonajlı kamyonlar bozuyor.

Haber: Recep YÜZÜAK