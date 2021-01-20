KORONAVİRÜS DESTEKLERİNDEN GELİR KAYBI DESTEĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Koronavirüs Desteklerinden Gelir Kaybı Desteği sonuçları açıklandı.Yapılan açıklamaya göre; “22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaskanligi karari geregi yürürlüğe konan ve Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek GELİR KAYBI DESTEĞİ başvuru durumları, E-Devlet üzerinden açıklanmış olup, yapılan açıklamaya göre başvurusu onaylanan esnaf ve sanatkarlara, ödemeler basvuruda belirtmiş oldukları ve kendilerine ait olan banka hesap numaralarına Ocak ayı sonuna kadar yatırılacaktır.”şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN