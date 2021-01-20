ÖZACAR ÖĞRENCİLERE LGS VE TYT KAYNAK KİTAPLARININ DAĞITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Özacar, LGS ve TYT sınavlarına pandemi sürecinde hazırlanan 8. ve 12’inci sınıf öğrencilere özgün kaynaklarla destek oldu.Dün Atatürk Kültür Merkezi’nde kaynak kitapların dağıtımını gerçekleştirdi.Özacar; “Gelibolu’da LGS ve TYT sınavlarına pandemi sürecinde hazırlanan 8. ve 12’inci sınıf öğrencilerimize özgün kaynaklarla destek olurken, öğrenci belgeleri ile başvuran ilk gençlerimize ve online derste olan öğrencilerimizin ise velilerine kitaplarını bizzat teslim etmenin mutluluğunu yaşadım.”dedi.

Haber: Ali GEZER