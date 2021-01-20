Meteorolojiden zirai don uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre 18-21 Ocak 2021 tarihleri arasında metrolojiden don uyarısı yapıldı.

Metrolojinin yaptığı uyarıda; “Yapılan son değerlendirmeye göre; bu gece saatlerinden başlayarak 21 Ocak Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif iç kesimlerinde orta, Balıkesir ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”şeklinde özellikle çiftçilere duyuruda bulunuldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN