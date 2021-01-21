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GELİBOLU DÜŞÜNCE PLATFORMU ÜYELERİ KAYMAKAMIMIZI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Düşünce Platformu üyeleri KaymakamHakan Kılınçkaya’yı makamında ziyaret etti. Platform üyeleri ile İlçemiz ile ilgili konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Gelibolu Düşünce Platformu daha önce de Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ı, siyasi ilçe başkanlarını ve odaları ziyaret ederek seslerini duyurmuşlardı.Bunun içinde çalışmalarını hızlandırmak adına dünde Kaymakam Kılınçkaya’ya ziyaretlerini sürdürdüler.
Kaymakam Hakan Kılınçkaya , Gelibolu Düşünce Platformu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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