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AK PARTİ 7. OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

7. Olağan Kongresini bugün gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Teşkilatı’nda yeni yönetim kuruluna giren isimler belli oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILDI
AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu’nun da katıldığı kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’nin yanı sıra 4 ilde daha gerçekleşen kongrelere video konferans yöntemiyle katılarak partililere seslendi.
İşte Ak Parti Çanakkale Teşkilatının Yeni Yönetim Kurulu Listesi.
Haber Merkezi

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