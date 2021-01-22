“Özacar Milletvekilliğine Aday Olacak…!

Bu başlık benim şahsi görüşümdür.Asla, ne kendinden, nede çevresinden hiçbir bilgi almadım.(1962- 2021)Benim 59 yıllık birikimlerim, öğrendiklerim, siyasette kazanımlarımdan çıkardıklarımla söylüyorum.

Özacar Milletvekilliğine giden yolda..İstediği kadar “HAYIR”yada asla “YOK BÖYLE BİRŞEY”,diyebilir. 2020 yılının son 6 ayından başlayan temasları, iletişimleri onun şu anda böyle bir yolda olduğunun bire bir işaretleridir.

Şu anda sahayı kontrol, siyasette etkin olabilecek unsurlarla iletişim aşamasında olan Özacar; bu işi sonuna kadar götürebilir mi?

Yoksa bir süre sonra vazgeçer mi, onuda zaman tüneli içinde sahadan çekildiğinde yazarım.

Ama, bu yola çıktığını çevresindekiler göremiyorsa, onlarada tavsiyem ,siyaset okuluna birinci sınıftan başlayın.

Bu tahminim sadece Sayın Özacar’ın bu yoldaki seyrinden değil. Özacar,son 12 yılın ağır stresinden, yorgunluğundan, belediyede kendinden kaynaklı yarattığı yalnızlığından da son zamanlarda usanmış durumdadır.

12 yıldır, çalmadı, çaldırmadı ama çevresini iyi göremedi.Çevresindeki yakın çalışma arkadaşlarına hep güvenmedi bu yüzden de güvensizlik sendromu onu daha da çok yordu…

O da Gelibolu’ya daha faydalı olabileceğine inandığı milletvekilliğini seçmeyi yeğledi..!

Bir taşta iki kuş vurabilecek mi zaman içinde göreceğiz.Eğer bu işi başarabilirse o zaman ;

Hem bu belediyedeki ağır yüktende, strestende kurtulacak hemde milletvekili olursa daha iyi Gelibolu’ya hizmet edebilecek..!

Özacar’ın nelerden çok yorulduğu, kimlerin onu çok yorduğu ve 12 yıldır neden tüm CHP’li belediyeler az çok hükümet yardımı alırken, onun neden alamadığınıda başka bir gün tahlil ederiz..

AĞIR AĞIR ÇIKACAKSIN BU MERDİVENLERDEN,

ETEKLERİNDE BİR YIĞIN GÜNEŞ RENGİ YAPRAK,

VE BAKACAKSIN SEMAYA AĞLAYARAK. SULAR SARARDI, YÜZÜN PERDE PERDE SOLMAKTA

SEYRETKİ KIZIL HAVALARI AKŞAM OLMAKTA…!

Hoşçakalın , Esen kalın.

Recep YÜZÜAK