“AK PARTİ; TÜRKİYE’NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ, MİLLETİN PARTİSİDİR”

AK Parti Çanakkale 7. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayınla katılımıyla İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. “Yeni dönemde yeni bir vizyonla, ilk günkü aşkla ve samimiyetle Çanakkale’mize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyen Turan, “Tarih omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklemiş durumda. Bu sorumluluk duygusuyla bizler kavga, şahsi hesaplar peşinde koşamayız. Kendi işimizi yarına bırakabiliriz belki; ama bu davanın, hemşehrilerimize hizmetin herhangi bir işini değil yarına, bir dakika sonrasına bile erteleyemeyiz.” dedi.

Turan; “Hemşehrilerimize hizmet çıtasını daha yükseklere çıkartacakları inancıyla; yeniden seçilen İl Başkanımız Naim Makas’a ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Kongremiz milletimiz, ülkemiz, Çanakkale’miz, AK Parti’miz ve tüm teşkilatlarımız için hayırlara vesile olsun.” şeklinde konuştu.

Pandemi tedbirleriyle düzenlenen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Çanakkale İl Koordinatörü ve Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, MHP yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile Oda ve Borsa Başkanları, belediye başkanları, çok sayıda parti yöneticisi ve teşkilat mensubu, muhtarlar ve çok sayıda misafir katıldı.

Haber Merkezi