Toplantı Alanları ve Yürüyüş Güzergahları Belirlendi

İlçemizde toplantı alanları, yürüyüş güzergahları belirlendi.Buna göre ilçemizdeki

– Toplanma alanları; Gazi Süleyman Paşa Meydanı

-Yürüyüş güzergahı;Gazi Süleyman Paşa Meydanından hareketle, Gölcük Caddesi, Gazi Süleyman Paşa Camii,(Büyük Cami) kavşağından İbni Hasancık Sokağı takiben Atatürk Meydanı ve Atatürk Anıtı önü.

-Toplantı alanı; Atatürk Meydanı, Atatürk Anıtı önü,

– Dağılma Yeri; Atatürk Meydanı ve Atatürk Anıtı önünden, Kore Kahramanlar Caddes, Eski PTT Caddesi İbni Hasancık Sokağı ve Liman Meydanı Tuğsavul Caddesi istikameti.

-Afiş ve Pankart asılacak yerler; Yazıcızade Mahallesi Belediye Caddesi ile Balıkhane Sokağının Celal Birsen meydanındaki keşisme noktası

-Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 26 Kasım Caddesi ile Emek Caddesi kesişme noktası

– Hoca Hamza Mahallesi , Muhittin Reis Caddesi Askeri Sosyal Tesisler nizamiyesinin 20 metre ilerisi (Eğritaş yönünde) olarak belirlendi.

İlçemize bağlı Kavakköy, Bolayır ve Evreşe ‘nin toplantı ve yürüyüş alanları belli oldu buna göre Bolayır Köyü’nün toplantı ve yürüyüş alanları;

-Toplantı alanı ,eski İstanbul yolu,

-Yürüyüş güzergahı, Bolayır Köyü içerisindeki Eski İstanbul yolunu takiben Pazar Yeri Meydanına kadar olan bölüm

– Dağılma yeri, Fevzi Çakmak Mahallesi istikameti.

-Afiş ve Pankart asılacak yerler; Pazar yeri meydanında resmi olmayan binalar.

Evreşe Belediyesi Toplantı ve Yürüyüş alanları ise;

-Toplanma yeri İbrahim Balkış Caddesi,

– Yürüyüş güzergahı, İbrahim Balkış Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanına kadar olan bölüm,

-Toplantı alanı Evreşe Cumhuriyet Meydanı

-Dağılma yeri; PTT Meydanı istikameti

-Afiş ve Pankart asılacak yerler; Cumhuriyet Meydanında resmi olmayan binalar.

Kavakköy Beldesi merkezi toplantı alanı, yürüyüş güzergahı,

– Toplanma alanı; Eski İstanbul yolu,

– Yürüyüş güzergahı; Eski İstanbul yolunu takiben Kavak Belediye Meydanına kadar olan bölüm,

-Toplantı alanı; Kavakköy Belediye Meydanı

– Dağılma yeri; Cumhuriyet Mahallesi istikameti.

-Afiş ve Pankart asılacak yerler; Belediye Meydanında resmi olmayan binalar.

Haber: Ali GEZER