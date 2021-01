Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün İnşaat Şantiyesini Gezdi

“1915 Çanakkale Köprüsü’nde ‘kedi yolu’ tamamlandı, ana kablonun montajına başlanıyor.” diyen Turan; “Proje sadece köprü değil, Malkara-Çanakkale arası da 120 km’den 75 km’ye düşüyor, Boğaz geçişi ise 6 dakikaya iniyor. Kırmızı beyaz kuleleri Türkiye siluetine çok yakışacak.” dedi.Köprünün vizyon bir proje olduğunu ifade eden Turan, “Türkiye’mizin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale’mizin en kıymetli projelerinden birinin olduğu yerdeyiz. Bugün 1915 Çanakkale Köprümüzün kedi yollarının bitmesine bir anlamda şahitlik etmiş olduk. Artık iki kıta, yani Asya ve Avrupa bir kez daha birbirine bağlanmış oldu. Bundan sonra ana askı halatlarının bağlanması süreci başlayacak. Köprümüzde hedeflenen 18 Mart 2022 tarihinden önce, belki bu yılın bitiminde, araçlarımızla karşıya geçme imkanı bulmuş olacağız. Türkiye’miz için, hatta insanlık için çok kıymetli bir eserden bahsediyoruz. Bu bölgenin turizmi, tarımı, sanayisi çok değerli; ancak ulaşımın olmadığı yerde gelişmede sıkıntı yaşanır, ulaşım varsa gelişim olur. Oysa Köprümüzden sonra bölgemizin her alanda ayağa kalkacağını, lojistik merkezi olacağını, çok daha kıymetli işlerin, ihracatların yolunun açılacağını düşünüyoruz. Her şeyi eleştiren, her şeye laf yetiştiren bir anlayış değil; iş yapan, üreten toplumu motive eden bir anlayışla bu güzel köprünün bittiğine şahitlik edeceğiz. Bazen köprü diye geçiyoruz, ama öyle değil, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsünden bahsediyoruz 4608 metre uzunluğu olan, iki ayak aralığının 2023 metre olduğu, estetik olarak çok örnek bir projeden bahsediyoruz. Kırmızı beyaz Türk bayrağımızın renklerinde, Çanakkale’ye yakışan renkler içerisinde, yine üzerinde Çanakkale Savaşları’nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasvirinin yer aldığı Simgelerin Köprüsü’nden bahsediyoruz. Rüzgarla ilgili yoğun sıkıntılarımızın mühendislik çalışmalarıyla adeta yok edildiği bir projeyi beraberce takip ediyoruz. Projede 700’ü mühendis olmak üzere toplamda 5 bin kişi çalışıyor. İstiyoruz ki kazasız belasız projemiz bitsin, Çanakkale’mize ve ülkemize kıymetli bir eser daha kazandıralım.” şeklinde konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın 1915 Çanakkale köprü inşaatı şantiyesini gezerken, Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya ,Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Başkan yardımcıları Necdet Çelik, Aynur Bozkurt. İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, Belediye Meclis Üyeleri Metin Yılmaz, Beyti Doğan, Derya Doğan, Halil Ergin, Mustafa Kafadar, Muhsin Orhan ve gençlik kolları başkanı Oğuzhan Çırak’ta eşlik ettiler.Haber Merkezi