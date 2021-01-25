KAYMAKAM KILINÇKAYA EĞE AİLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya yaşlı ziyaretleri kapsamında ilçemizde ikamet eden

80 yaşındaki Osman ve 78 yaşındaki Hatice EĞE çiftini ziyaret etti.

EĞE çifti ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaret edilen aile Kaymakam Hakan Kılınçkaya ’nın ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ederek kendilerine teşekkür ettiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN