TURAN GELİBOLU BELEDİYESİNİ ELEŞTİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ilçemizdeki iskelenin ve dükkanların

5 ay içerisinde biteceğini söyledi. Turan, ilçemizin merakla beklediği doğalgaz ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunarak Gelibolu Belediyesi’ni eleştirdi. “GELİBOLU’NUN DERDİ BİZİM DERDİMİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, partisinin 7. Olağan Çanakkale Kongresinde Gelibolu ilçesindeki projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İskelenin kış gelmeden hazır olacağını açıklayan Turan; “Gelibolu CHP’li belediye destek olmuyorsunuz gibi şeyler duyuyorum. Hayır bizim için Çanakkale var. AK Partili, CHP’li meselesi yok, hak olan doğru olan vatandaşımızın ne talebi varsa başımızın tacı. Gelibolu’nun derdi bizim derdimiz. Vapurlar yanaştıktan sonra boşaltım yapması esnaf için hep bir dert meselesiydi, 21 milyon para ayırarak Özel İdaremiz yeni iskelenin alt yapısını artık bitirme aşamasına geldi. Hala bana sosyal medyadan iskele sözün var ne oldu diyenler var. İskele sözümüz bizim sözümüz. İnşallah şu iki ay içerisinde alt yapı bitecek artı 3 ay üst yapı dükkanlar vesaire hazırlanacak bu kış gelmeden Gelibolu’daki yeni iskeleyi hayata geçireceğiz.” dedi.”

“DOĞALGAZ KARARINI EPDK ALMAK ZORUNDA ”

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın doğalgaz söylemi hakkında konuşan ve kararın EPDK’dan alınması gerektiğini dile getiren Turan; “Büyük bir ilçemiz olmasına rağmen ancak yerel dinamiklerin bize omuz vermemesinden dolayı EPDK gibi, ilgili bakanlıklar gibi takip işlemleri yapmamasından, teminat vermek gibi meclis kararı gibi konuları yapmamasından kaynaklı gecikmelerden dolayı maalesef Çanakkale’nin bir çok yerine doğalgaz vermemize rağmen Gelibolu’ya veremedik. Öğrendim ki sayın Başkan Meclis Toplantısında biz doğalgaz getiriyoruz demiş. Şimdiye kadar neredeydin bunu sorarız” diye konuştu.

? “Sayın Başkan’a zahmet olacak EPDK’ya git bir karar aldır”

“Doğalgaz kararını EPDK almak zorunda. Sayın Başkan’a zahmet olacak EPDK’ya git bir karar aldır” diyen Turan; “O yüzden bende buradan diyorum. Altyapı çalışmalarını yapın kaymakamımız belediyemiz kim varsa gelsinler EPDK’da bu kararı aldıralım, en geç 2022 yılında AKSA’nın da talebi doğrultusunda Gelibolu’muzu doğalgaza kavuşturalım” şeklinde konuştu

ÖZACAR; BİR BAŞKA KURUMUN İŞİNE KARIŞAMAM.

Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın kongrede ilçemiz için düşünülen doğalgaz çalışmaları üzerinden yaptığı eleştirilere cevap verdi.

Özacar; “Tek karar verecek yetkili EPDK. Şirket yetkilileri bize ne bilgi veriyorsa ben kelimesi kelimesine aynısını söyledim. Ben başka kurumun işine karışamam” dedi. Haber Merkezi