CHP İLÇE BAŞKANI PARLAK OKAN VE MUMCU’YA ANMA MESAJI YAYINLADI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak katledilişinin 28.yıldönümünde gazeteci- yazar Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan’a anma mesajı yayınladı.Parlak mesajında gazeteci -yazar Uğur Mumcu’nun sözleriyle andı ““Ben Atatürkçüyüm…. Ben, cumhuriyetçiyim… Ben lâikim… Ben antiemperyalistim… Ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım… Ben insan hakları savunucuyum… Ben, terörün karşısındayım… Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır.”Parlak mesajında; ““Hainler onu yok etmeye çalıştılar; ama o düşünceleriyle yaşıyor. Onu her yıl saygıyla ve sevgiyle anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz.”dedi.

Ardından Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan için “Canı pahasına terörle mücadele eden gerçek bir halk kahramanı olan, hain bir suikasta kurban giden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan’ı aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”mesajını iletti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN