ABDULLAH KİRİŞ TABURCU OLDU

Abdullah Kiriş taburcu oldu.Kaymakam Hakan Kılınçkaya hastane tedavisi bitip evinde dinlenmeye başlayan Abdullah Kiriş’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Abdullah Kiriş, annesi Dilek Kızgınçelik ve kardeşi Fatih Kieiş ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Kaymakama Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi İbrahim Özen ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Caner AKŞİ