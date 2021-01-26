“BİR VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI SÖZ KONUSU İSE DEVLETİMİZ HER ADIMI ATACAK GÜÇTEDİR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tanzanya’da özel bir firmada iş yeri hekimi olarak çalışan Dr. Kamil Şükrü Kabaş’ın Kovid-19’a yakalanması ve tedavi sürecinde durumunun kötüleşmesi üzerine Türkiye’ye getirildiğini söyledi.Bir vatandaşın sağlığı için dünyanın neresinde olursa olsun kayıtsız kalınmadığının altını çizen Turan: “Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mine Kabaş hocamız, eşi Dr. Kamil Şükrü Kabaş’ın Kovid-19 nedeniyle Tanzanya’da hastanede tedavi gördüğü ancak yeterli tedavi uygulanamaması ve durumunun kötüleşmesi sebebiyle Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’müze başvurmuştu. İl Sağlık Müdürlüğümüzce Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Operasyon Merkezi ile iletişime geçilip gerekli evraklar hazırlanarak ivedilikle nakil başvurusunda bulunulmuştu. Gerekli onaylar alındıktan sonra Dr. Kamil Şükrü Kabaş, Tanzanya Darüsselam’da bulunan hastaneden alınarak tedavi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi’ne getirildi. Türkiye, salgın sürecinde verdiği örnek mücadelesiyle sağlık hizmetleri konusunda da dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduğunu göstermiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir vatandaşımızın sağlığı söz konusu olduğunda insanı önceleyen bir yaklaşımla hareket ediyor. Hastamızın en kısa zamanda sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Bu nakil operasyonunda emeği geçen tüm ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi