ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI NALBANT’TAN DUYURU

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant kira ve gelir kaybı destekleri ve bu destekten yararlanmak isteyen esnaflar için duyuruda bulundu.Nalbant açıklamasında; “Esnaf ve Sanatkarlar Odalari Birligimizin üst kurulusumuz Konfederasyonumuz ve ilgili Bakanligimiza yapmis oldugu girisimler sonucunda, esnaf ve sanatkarlarimiz ile gercek kisi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybi destekleri, destekten yararlanma sartlarini tasiyan fakat basvuruda bulunmayan esnaflarimiz icin 31.Mart.2021 tarih, 23:59’a kadar uzatilmistir. İlgili esnaflarımız e-devlet üzerinden basvuru Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan milyonlarca esnaf ve sanatkarı ilgilendiren konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan kira ve gelir kaybı desteklerine ilişkin olarak başvuru süresinin 31 Mart 2021’e kadar uzatıldığını söyledi.

Bakan Pekcan’ın açıklaması şöyle: “Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.”

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI NE KADAR?

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek. Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

BİRDEN FAZLA İŞLETMESİ OLANLARA SADECE 1 KEZ DESTEK YAPILACAK

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek. Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN