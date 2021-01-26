Sayın Abonelerimiz;

35 yılı doldurduğumuz bu yeni yılda da, bize olan güveninizi ve Büyük Zafer’e olan inancınızı görmekten mutluyuz.

2021 yılı aboneliklerinizi yenileyerek, bu kötü günlerde yaşadığımız sıkıntılarımıza yine azda olsa merhem oldunuz.

Türkiye’de basın çok zor günlerden geçiyor.Gazeteleri yaşatan,

gazetelere nefes olan ilanlar, maalesef alınan yanlış kararlar ve bazı bakanlıkların doğrudan temin adı altındaki akıl almaz uygulamaları ile davet usulü ihaleler uydurması sonucu

gazetelerin can damarları kesilmiştir.

İcra ve Sulh Hukuk ilanlarındaki uygulamalarla vatandaşların

satılan malları büyük şehirlerdeki tefecilerle, büyük emlakçılara

peşkeş çekilmek için ,yerel basında ilan edilmeleri yerine, İstanbul’daki bazı gazetelere pompalanarak taşrada satışlar adeta gizlenmiştir, hem vatandaşlar hemde yerel gazeteler mağdur edilmişlerdir.

Yerel gazeteler dünya uluslarında adeta her geçen yıl büyürken,

büyük destekler alırken malesef ülkemizde aylık 18-30 bin arası

masraflarla yüklü iken, ilan gelirleri

5- 15 bin TL arasında bırakılmışlardır.

Siz değerli dostlarımız okurlarımıza candan teşekkür ederken,bizi destekleyen bazı kurum yöneticilerine de en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyorum…

Son kalan bazı abonelerimizinde lütfen telefonlarımıza ulaşmalarını

bekliyorum…!

BU VATAN BİZE ŞEHİT VE GAZİLERİN HEDİYESİ,

BÖLÜP PARÇALAMAYA BAZILARININ VARSA HEVESİ,

VERİLECEK BİR KARIŞ TOPRAK YOKDUYSUN BU SESİ,

ÖYLE BİRŞEY DÜŞÜNENİN BAŞINDAN GİDER GÖVDESİ..!