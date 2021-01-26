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Çatıda mahsur kalan yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde bir evin çatısında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı..İlçemiz Tuğsavul Caddesinde bir binanın çatısına çıkan yavru kedinin buradan inemediğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler çatıdaki kediyi kurtardı.
İki gün boyunca çatıda kaldığı öğrenilen yavru kediye vatandaşlarca su ve mama verildi.

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