Turan, Türkiye Turist Rehberliği Birliği Başkanı Tural ile Biraraya Geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu ve TUREB Yönetim Kurulu Üyesi Adem Biçer ile bir araya geldi.Toplantıya ilişkin turist rehberlerinin sorunlarını ve kredi gibi taleplerini değerlendirdiklerini söyleyen Turan, “Çanakkale’miz tüm dünyaya hitap eden büyük bir turizm potansiyeline sahip.” dedi.Turizmin şehir ve ülke ekonomisi için önemine değinen Turan: “Türkiye sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyada tüm turistlerin gözdesi. Çanakkale’miz de tarihi, müzeleri, dalış turizmi ve eşsiz doğal güzellikleri ile turizmin adeta çekim merkezi. Turizmin ekonomiye etkilerini düşünürsek; turizm bir şehir için adeta bacasız sanayi gibidir. Pandemi sonrasında turizmin ivmesi yeniden yükselerek ekonomiye can vermeye devam edecek. Türkiye’de rehber odalarına göre 12 bin civarında turist rehberimiz var. Toplantıda rehberlerle ilgili talepleri ve sorunları değerlendirdik. Yaklaşık 300 kişiyi ilgilendiren alan kılavuzlarıyla ilgili de bir süreç var. Bu konuyu yakından takip ediyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi