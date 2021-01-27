Turan, ÇTSO Başkanı Semizoğlu ve ÇTBB Üzen ile bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ve Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya Üzen ile bir araya geldi.Oda, Borsa ve STK’lar ile sık sık görüşmeye gayret ettiğini ifade eden Turan: “STK’lar, Çanakkale’mizin nabzını tutan, ilgili sektörlerin taleplerini ve sorunlarını bizlere aktaran, çözüm noktasında istişarelerde bulunduğumuz şehrimizin en önemli dinamiklerinin başında geliyor. Başkanlarımızla Çanakkale’mizin tarımını ve sanayisini büyütmek için neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Tarım ve sanayi bir şehrin kalkınmasında ve sağlam ekonomiye sahip olmasında en başta gelen sektörler arasında. Özellikle AK Parti hükümetleriyle başlayan tarım ve sanayi alanlarında yapılan yatırımlar, verilen teşvikler ve hibeler ile ülkemiz gibi Çanakkale’miz de adeta çağ atladı. Şehrimiz için büyük heyecanlarımız var. Jeotermal Enerji İle Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB, Küçükbaş Hayvancılık ve Ezine Gıda OSB gibi projeler Çanakkale’mizin tarım potansiyelini ortaya çıkaracak.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi