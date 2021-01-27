Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nalbant;’tan Açıklama

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafelere yapılacak destek ödemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında;”Cumhurbaskanimiz Sayin Recep Tayyip ERDOGAN’in, bugünkü aciklamasi ile, Lokanta, Restoran ve kafe gibi sektörlerde alinan tedbirler nedeniyle, faaliyetleri kisitlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve alti olan gercek usulde vergilendirilen ticari isletmelere 2.000 liradan az ve 40.000 liradan fazla olmamak üzere ciro kaybinin yüzde 3’ü oraninda destek ödemesi yapilacagi ifade edilmistir. Destek paketinin icerigi belirlendikten sonra, tüm ilgili esnaf ve sanatkarlarimiza gerekli duyurular yapilacaktir.”dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kafe ve restoranlarla ilgili açıklama: Destek ödemesi yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kafe, restoran ve lokantalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Salgın tedbirleri kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerini ertelediklerini anımsatan Erdoğan, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin bu yılın ilk 6 aylık döneminde ödenmesi gereken taksitlerinin ötelendiğini aktardı.”Yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum” diyen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:”Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Salgının seyrinin endişe verici seviyelere çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının, salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır.” Haber Merkezi