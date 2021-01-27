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Can Dostlarımızı Unutmayalım

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dışarıda çok güzel kar yağışı var. Böyle soğuk havalarda dışarıdaki dostlarımızın her zamankinden daha çok yardımımıza ihtiyacı olduğunu unutmayalım.Bolayır’da da ismini vermek istemeyen bir vatandaş yazın gelen yazlıkçı vatandaşların köpeklerini terkedip gittiklerini bu hayvanların burada aç kaldıklarını ve ürediklerini belirterek, sıkıntısını ifade etti.Onlar köpeklerini terkedince kendimce beslemeye çalışıyorum ama tek ben buna yetemiyorum lütfen bu konuda duyarlı olsunlar, terkedip gideceklerse hayvan sahiplenmesinler duyurusunda bulundu.SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİR ÖNERİ
Sokağa koyulan suların soğuk havalarda donduğunu kaydeden Ummahan Deniz “Hayvanseverler sokak hayvanları için bıraktıkları sulara birazcık zeytinyağı karıştırırlarsa bu, suyun donmasını bir süre engelleyebilir” tavsiyesinde bulundu.
Haber : Seda LİMAN ZENGİN

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