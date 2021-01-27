Soyuak’tan Demirci’ye Ziyaret

Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Çanakkale Bölge Müdürü Enver Demirci’yi ziyaret etti.

Bölge Müdürü Enver Demirci, konuk Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak’a, Bölge Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi verip nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kendilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti..

Haber : Seda LİMAN ZENGİN